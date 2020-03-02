Çin‘in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsün yerküre umumunda yayılmaya başlaması art geriye dev fuarların iptal edilmesine neden oldu. Avrupa’nın sahasındaki en büyük fuarlarından biri olan Cenevre Araba Fuarı da corona virüs salgını nedeniyle iptal edildi.

90’dan fazla tanıtımın yapılması beklenen fuar için otomotiv firmaları tahlili dijitalde buldu. Birçok firma yerküre ve Avrupa lansmanını dijital ortamdan yapacağını açıkladı.

Cenevre Motor Show Vakfı Yöneticisi Maurice Turrettini yaptığı açıklamada, “Fuarın iptali, Cenevre’deki varlıklarına büyük yatırımlar yapmış olan iştirakçiler için büyük bir kayıp ama bu durum bizim de elimizde olmayan sebeplerden kaynaklanan bir mecburilik oldu” dedi. Fuann iptal edilmesi Cenevrelileri de yıktı. Zira iptal kent iktisadında 200-250 milyon euro kayba neden olacak.

Cenevre Araba Fuarı önümüzdeki yıllarda da sorgulanır hale gelebilir. Otomotiv sektörünün teknolojik ve elektrikli devrimiyle birlikte klasik fuarlara ilgi azalırken birçok marka CES başkta olmak üzere teknoloji fuarlarına katılmayı tercih ediyor. Bu yılki iptalden bağımsız olarak esasen Peugeot, Citroen, Opel, Ford, Jaguar Land Rover, Subaru, Nissan, General Motors, Mitsubishi, Lamborghini, Mini ve Volvo markalar katılmayacağını açıklamıştı.

FUAR İNTERNETE TAŞINACAK

Hürriyet gazetesinden Cem Özenen’in haberine nazaran, başta Alman devleri olmak üzere araba üreticileri bu iptali anlayışla karşıladığını ve lansmanlarını dijitale taşıyacaklarını açıkladı.

Golf GTI

VW Kümesi yeniliklerini dijital ortamda tanıtacağını açıkladı. Lansmanda plug-in hibrit teknolojisine sahip Yeni Touareg R modeli ve 8’inci nesil Golf GTI tanıtılacak. Kümenin bir gayri markası Audi de Cenevre’de lansmanı yapılacak olan A3 Sportback, e-tron S ve e-tron Sportback modellerinin birinci gösterimini internet üzerinden yapmak için harekete geçtiğini açıkladı.

Mercedes de yenilenen E-Serisi’nin ve yeni plug-in hibrit modellerinin lansmanını dijital ortamda yapacağını açıkladı. Porsche de dijital ortamdaki fuar heyecanına katılan bir öbür Alman markası olacak. 911 model ailesinin tanıtımını eski Formula 1 sürücüsü Mark Webber’in sunuculuğunda canlı olarak gerçekleştirecek.

BMW Concept i4

BMW, 3 Mart Salı günü Cenevre Araba Fuarı’nın basın gününde yapacağı Concept i4 yerküre prömiyerini dijital basın içtimasına çevirmeye karar verdi; Tesla ile yarışma etmeyi öngördüğü büsbütün elektrikli Gran Coupé modeli için dijital lansman planlıyor. BMW CEO’su Oliver Zipse’nin mesken sahipliğinde düzenlenecek yerküre lansmanı canlı olarak tüm yerküreye yayınlanacak.

Fransız araba devi Renault da benzeri bir açıklama ile gündeme geldi. Yeni hibrit ve plug-in hibrit aktarma organı E-TECH’e sahip, Clio, Captur ve Megane Estate (station wagon) modellerinin birinci gösterimleri dijital ortamd 2 Mart Pazartesi gerçekleştiriliyor. 3 Mart tarihinde ise, Dacia’nın yesyeni yüzde 100 elektrikli modelinin yanı sıra Alpine markasının yenilikleri üst seviye başkanlar tarafından tanıtılacak. Bütün bu yenilikler, tüm toplumsal medya kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

HİBRİT TEKNOLOJİLER SHOW YAPACAKTI

Skoda, hibrit teknolojisine yeni bir soluk getirerek Cenevre’de yerküre lansmanı yapmayı hedefleyen markalar arasındaydı. Çek üretici, 1.4 litrelik benzinli motor ile 85 kW’lik elektrikli motoru kombine ederek, 245 beygirlik güç ve 400 Nm tork ile donattığı yeni Octavia RS IV modelinin yerküre prömiyerini Cenevre Araba Fuarı’nda gerçekleştirecekti. Skoda, bu yeni hibrit motor ile kilometrede 30 gramlık bir karbondioksit emisyonu sunarak hem çevreci hem sportif bir araba ortaya çıkartmayı başarmış görünüyor.

Skoda Octavia RS IV

Hibrit araba teknolojilerini agresif bir biçimde sahiplenen Toyota, 2020 Cenevre Araba Fuarı’nda B-SUV modeli ile ses getirmeye hazırlanıyordu. Japon üretici, hibrit model ailesini, akıllı dört tekerlekten çekiş sistemine sahip kompakt bir araçla genişletmeyi hedeflediği B-SUV modelini Cenevre’de görücüye çıkartacaktı. Toyota birebir vakitte, yeni nesil Yaris ve yeni RAV4 Plug-in Hybrid modellerini de birinci kere Avrupa’daki bir fuarda ziyaretçilerle buluşturacaktı. Bununla birlikte Avrupa’da birinci defa sergilenecek külliyen yeni Mirai modeli de, hususî bir meydanda sergilenerek Toyota markasının hidrojenli geleceğe olan inancının altını çizecekti.

HANGİ FUARLAR ERTELENMİŞTİ

Öte yandan, Almanya’nın Köln kentinde 1 Mart’ta açılması planlanan sahasının en büyüğü olan Memleketler arası Hırdavat Fuarı (Eisenwarenmesse),dünyanın en büyük cep telefonu fuarı olan ve Barcelona’da düzenlenen Mobil Yerküre Kongresi (MWC) 2020 ve İsviçre’nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen Memleketler arası Buluşlar Fuarı’nın corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiği duyurulmuştu.

Emsal formda İtalya’da 21-26 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Mobilya Fuarı da ileri bir tarihe ertelendi.