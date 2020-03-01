Cenevre Araba Fuarı’nı düzenleyen Palexpo şirketi araba üreticilerini koronavirüs salgını nedeniyle fuarın iptal edildiği konusunda bilgilendirdi.

BİN ÜZERİ IŞTIRAKÇIYE MÜSAADE YOK

Daha evvel İsviçre Hükümeti 15 Mart’a kadar bini aşkın kişinin katılacağı aktiflikleri iptal ettiğini açıklamıştı. 5-15 Mart arasında düzenlenecek olan Cenevre Araba Fuarı’na tüm yerküreden yaklaşık 500 bin kişinin katılması bekleniyordu.

FUAR İÇİN BU YIL YENİ BİR TARİH BELİRLENMEYECEK

Cenevre’de düzenlenen Memleketler arası Buluşlar Fuarı’nın daha evvel virüs tasasıyla nedeniyle mart yarine eylülde düzenleneceği belirtilmişti. Ama Cenevre Motor Fuarı yetkilisi, aktifliğin bu yıl yeni bir tarihte düzenlenmeyeceğini açıklayarak şunları söyledi: “Hepimiz otomobilleri çok seviyoruz ve yeni arabaları görmek için çok heyecanlıyız, lakin beşerler bundan daha kıymetli.”

HANGİ FUARLAR ERTELENMİŞTİ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Almanya’nın Köln kentinde 1 Mart’ta açılması planlanan sahasının en büyüğü olan Milletlerarası Hırdavat Fuarı (Eisenwarenmesse),dünyanın en büyük cep telefonu fuarı olan ve Barcelona’da düzenlenen Mobil Yerküre Kongresi (MWC) 2020 ve İsviçre’nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen Memleketler arası Buluşlar Fuarı‘nın corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiği duyurulmuştu.

Emsal formda İtalya’da 21-26 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Mobilya Fuarı da ileri bir tarihe ertelendi.

CORONA VİRÜSE YAPAY ZEKALI TEDBIR