Yerkürenin önde gelen otomotiv fuarlarından olan New York Araba Fuarı’nın 8-9 Nisan’da basın mensuplarına kapılarını açması beklenirken, 10-19 Nisan tarihleri arasında da ziyaretçileri kabul etmesi bekleniyor.

Cenevre Araba Fuarı’nın Çin’de başlayarak yerküreyi saran corona virüs tasası nedeniyle iptal edilmesinin akabinde gözler New York’a çevrildi.

New York Memleketler arası Araba Fuarı yöneticisi Mark Scheinberg, “Şu anda birileri yapamayacağımızı söylemediği sürece fuar devam edecek” dedi.

“HİÇBİR MARKA İPTAL ETMEDİ”

Scheinberg, şu ana kadar corona virüsle ilgisi olmayan katılmama kararları olduğunu ama virüsle ilgili bir iptalin kelam konusu olmadığını belirtti. Velev iptaller olmadığı üzere Cenevre’nin iptal olmasıyla birlikte tanıtım sayısını artırdıklarını söyledi.

New York’ta Javits Center’da düzenlenecek olan fuar için dezenfekte süreçlerinin arttırıldığı açıklandı.

DEV FUARLAR İPTAL EDİLDİ VEYA ERTELENDİ

Tüm yerküreden yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen Cenevre Araba fuarı ile birlikte, yerkürenin en büyük cep telefonu fuarı olan ve Barcelona’da düzenlenen Mobil Yerküre Kongresi (MWC) 2020 ve İsviçre’nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen Memleketler arası Buluşlar Fuarı’nın corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiği duyurulmuştu.

Misal formda İtalya’da 21-26 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Mobilya Fuarı da ileri bir tarihe ertelendi.



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