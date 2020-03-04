BMW 100 yıldan fazla bir süre içinde en köklü logo değişikliğini yaptı. BMW yeni şeffaf logo tasarımını ilk olarak otomobil markasının i4 konseptinde ortaya çıkardı.

Etraftaki siyah çerçevemsi kısmı kaldıran marka orayı tamamen şeffaf hale getirdi ve en dış kısma beyaz bir çerçeve ile çevreledi. 3D görünümlü yapıdan ve ışık yansımalarından da vazgeçen marka yeni trend olan flat (minimal) tasarım kültürünü benimsedi. Ana logo kısmı ise şirketin Bavyera eyaletinin beyaz ve mavi renkleri olmaya devam ediyor.