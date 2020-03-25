Türkiye’de ve tüm yerkürede corona virüs salgını devam ederken, bilirkişilere nazaran virüse karşı en önemli korunma tekniklerinin başında çevre izolasyon geliyor. Bu devirde meskende kalmak ve dışarı ile ilişkiyi kesmek hayati kıymet taşıyor.

Alman araba üreticisi Audi, logosu üzerinden paylaştığı bildiriyle toplumsal izolasyonun ne kadar kıymetli olduğunu vurgularken, meskende kalanlara yönelik fiyatsız bir boyama kitabı çıkardı.

Fiyatsız olarak sunulan kitabı indirenler en sevilen Audi modellerini boyama şansı buluyor.

VOLKSWAGEN’DEN IKAZ

Volkswagen ise logosu üzerinden yaptığı paylaşımla salgın sürecince önlemin ne denli kıymetli olduğunun altını çiziyor.