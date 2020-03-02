Alman otomotiv bölümünün gelecek aylarda değerli zorluklarla karşı zıdda kalacağı ve kesimin bu zorluklara hazırlandığı belirtildi.

Merkezi Münih’te bulunan Iktisat Araştırma Enstitüsü (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına nazaran, Alman otomotiv dalının talep endeksi ocak ayında eksi 2,1 iken, şubat ayında 9,7 puan azalarak eksi 11,8 puana geriledi.

Ifo’nun anketine nazaran, bölümün ihracat beklentileri eksi 5,2’den eksi 15,4 puana geriledi.

Ankete nazaran, Almanya’nın otomotiv dalının işçi planlama endeksi eksi 31,9 puandan eksi 41,8 puana düşerken, gelecek aylara ait iş beklentileri eksi 26,3 puandan eksi 18,9 puana yükseldi. Kesimin mevcut durumla ilgili değerlendirmeler geçen ay gördüğü 13,2 puandan 7,5 puana geriledi.

Ifo’nun anketine yönelik açıklamasında, “Almanya’nın otomotiv endüstrisi önümüzdeki birkaç ay içinde kendini daha güçlükle devirlere hazırlıyor” tabirine nokta verildi.

Son aylarda, koronavirüsün tedarik zincirlerini olumsuz etkilemesi ve içten yanmalı motorlardan elektrikli arabalara dönüşüm yaşanması nedeniyle memleketler arası araba sanayisi için mahsusen güç bir devirden geçerken, Alman otomotiv sanayisi memleketler arası rakiplerine nazaran, dizel skandalı sonrası elektrikli arabalar geliştirme gereksinimi üzere ek zorluklarla karşı zıdda olması da dikkati çekiyor.

Yerkürenin en yüksek cari ziyade veren devleti olan Almanya, 2018’de yaklaşık 230 milyar avroluk araba ve kesimleri ihraç etti.