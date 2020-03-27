Elektrikli araçlar, otonom sürüş, içten yanmalı motorlu araçların geleceği ve satış sonrasındaki yeni trendler üzere ortamlarda çalışmalarını sürdüren Delphi Technologies, 2020 yılı ve sonrası için öngördüğü etkenleri sıraladı.

Katılaşan emisyon yönetmelikleri, hükümet teşvikleri, düşen maliyetler, sürüş menzili ve şarj vadesindeki iyileştirmeler sayesinde, 2025 yılına kadar global araç üretiminin yüzde 45’e varan seviyelerde elektrikli olacağı öngörüldü.

İÇTEN YANMALI MOTORLAR DEĞERINI KORUYACAK

Şirketin 2020 ve sonrası vizyon ve öngörülerini açıkladığı çalışmasında; elektrikli araçlarla birlikte içten yanmalı motorlu araçların da münhasıran hibrit sistemli olmak kaydıyla geleceğin yerküresinde konum almaya devam edeceği belirtildi. Bu açıdan bakıldığında 2030 yılında satılan hafif ticari araçların yüzde 80’inden ziyadesinin içten yanmalı motora sahip olması bekleniyor. Benzinli direkt enjeksiyonlu GDi sistemlerin ise emisyon ve yakıt iktisadı avantajlarıyla, binek arabalarda en öncelikli içten yanmalı motor teknolojisi olarak öne çıkacağı kestirim edildi. Dizel motorların ise yakın gelecekte ticari araçların öncelikli tahlili olmaya devam edeceği gelgelelim çevresel tesirlerini azaltmak üzere gelişmiş yazılımlar, denetim sistemleri ve elektronik tahlillerle destekleneceği tabir ediliyor. Binaenaleyh servis ve tamirhanelerin, giderek karmaşıklaşan yakıt sistemli araçlara hizmet vermek için hazırlıklı olması gerekiyor.

İÇTEN YANMALI MOTORLAR DEĞERINI KORUYACAK

Şirketin öngörüsüne nazaran, geleceğin sürüş deneyiminin en büyük devrimi olan sürücüsüz araç teknolojileri ise birçok araba üreticisinin üzerinde çalıştığı bir alan olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte otonom teknolojilerin nokta aldığı araçlar için, önümüzdeki 10 yılda yaygın ticari kullanılabilirlik beklenmiyor. Yeniden de satılan yeni araçların yüzde 40’ından ziyadesinin standart olarak en az iki cins gelişmiş sürücü destek sistemi yahut ADAS (Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri) ile donatılmış olması bekleniyor.

GLOBAL ARIZA TESPİT PAZARININ 1,5 MİLYAR DOLARI AŞMASI BEKLENİYOR

Şirket, daha karmaşık teknolojileri barındıran bu araçlarla birlikte, bakım-onarım prosedürünün de değişeceğini ve kalibrasyon kavramının en kıymetli ögelerden biri haline geleceğini vurgulandı. Örneğin teknisyenlerin kameranın konumunu etkileyebilecek rastgele bir süreç yahut darbe sonrasında, sistemi tekrar kalibre etmesi gerekiyor. Böylelikle teknoloji, her servis yahut tamirhane için daha çıkarlı bir iş fırsatı haline gelecek.

Tekrar günümüz teknolojisi ile üretilen araçlarda mahal alan ve on milyonlarca satır kod ile birbirleriyle muhabere kuran bilgisayar donanımlarının, 300 milyon satıra yakın kodlara çıkılacağı öngörüldü. Bu gelişim, arıza tespitlerini nokta atışı noktasında akıllıca ve kolay hale getirerek her bir işletme ve teknisyenlere büyüme fırsatı oluşturması manasına geliyor. 2024 yılına kadar ise global arıza tespit pazarının 1,5 milyar doları aşması bekleniyor.