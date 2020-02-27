Bursa Milletvekilleri Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) buluştu. Içtimanın ana gündemi yerli araba fabrikası oldu. Fabrikanın kuruluş lansmanının 12 Mart’ta Gemlik’te yapılması da kararlaştırıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Lideri M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Bursa Ticaret Borsası (BTB) Idare Konseyi Lideri ve TOBB Idare Heyeti Üyesi Özer Matlı, Bursa Milletvekillerini ve Bursa İli Oda Borsa Idare Şurası Liderlerini Ankara’da ağırladı. Gemlik’ten içtimaya Ticaret ve Sanayi Odası Lideri Paşa Ağdemir ve Borsa Yöneticisi Özden Çakır katıldı.

TOBB Birlik Merkezi’nde gerçekleşen öğlen yemeğine AK Parti’den TBMM İnsan Hakları İnceleme Encümeni Lideri Hakan Çavuşoğlu, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Zafer Işık, Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel ile CHP’den Erkan Aydın ve MHP’den Hidayet Vahapoğlu katılırken, yemekte BTSO Lideri İbrahim Burkay’la bir arada 17 kazanın Ticaret odası ve borsası liderleri da hazır bulundu.

Içtimada Bursa’nın çok değerli bir ekonomik güç olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, potansiyelinin tam olarak kullanılması halinde devlet iktisadına eğinin daha da artacağını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, Bursa ilinin temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunurken, Türkiye`nin Arabası Teşebbüs Öbeği (TOGG) ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında Bursa Milletvekillerine ve Oda Borsa Liderlerine bilgilendirmede bulundu.

Bursa TB Lideri ve TOBB Idare Heyeti Üyesi Özer Matlı da Bursa’nın neferleri olarak bir araya geldiklerine işaret ederken, TOBB Yöneticisi Hisarcıklıoğlu’na, iş yerküresi ismine Bursa’ya verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti. Matlı, kentin iktisadının ele alınması açısından içtimanın kıymetine dikkat çekti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Idare Konseyi Yöneticisi İbrahim Burkay da hizmete geldiklerinden bu yana ortak akıl içtimaları yaptıklarını söyledi. Burkay, yürüttükleri girişimlerin Türkiye’ye rol model olacak çalışmalar olduğuna vurgu yaparak, “Bakan ve Milletvekillerimize Bursa’nın problemlerinden ötürü dertlendikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

PİNİNFARİNA CEO’SU: TÜRKİYE’NİN MACERASINA EKTE BULUNMAK BİZİ GURURLANDIRDI