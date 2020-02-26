Önümüzdeki hafta kapılarını açacak olan Cenevre Araba Fuarı için markaların yeni modellerini hazırlıyor. Bu markalardan birisi olan Hyundai yeni i30 modelinin resmi görsellerini fuar öncesinde paylaştı.

Gövde üzerindeki kimi değişikliklerle daha geniş ve daha asrî bir görünüşe kavuşan arabanın karakteristik özellikleri arasında yeni nesil ön ızgara, en çokça dikkat çeken detay olarak öne çıkıyor.

N Line ve alışılagelmiş versiyonlarda iki farklı halde kullanılan bu ızgara, geniş hava girişli tamponla kombinlenerek sunuluyor.

Geride ise aerodinamik yenilikler göze çarpıyor. Daha ziyade sürüş performansı ve aerodinamizm için geliştirilen difüzörlü tampon, çift çıkışlı son susturucu ve sportif görünümü pekiştiren siyah plastik modüller arabaya yepisyeni bir kimlik kazandırıyor. Yeni i30 N Line, yeni tip 17 ve 18 inç jant dizaynıyla geliyor.

YENİ MOTORLAR VE 48 VOLT HAFİF HİBRİT SİSTEMİ

Yeni i30 N Line Hatchback ve Fastback, daha dinamik bir sürüş için yeni 1.5 lt T-GDi (160 PS) ve 1.6 lt dizel (136 PS) motorlarıyla satışa sunulacak. Yenilenen araçta başkaca süspansiyon ve direksiyon sisteminde de geliştirmeler bulunuyor.