Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Öbeği, geçen yıl 2018’ye nazaran yüzde 7,1 artışla 252,6 milyar euro gelir elde ederken, faaliyet karını yüzde 22 yükselişle 17 milyar euroya çıkardı.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Kümesi, geçen yıla ait mali sonuçlarını duyurdu.

Buna nazaran, 2018’de 235,9 milyar euro gelir elde eden Volkswagen, geçen yıl gelirini yüzde 7,1 artışla 252,6 milyar euroya çıkardı.

Volkswagen’in faaliyet karı da yüzde 22 artışla 17 milyar euro oldu. Spor arabaların içinde olduğu yüksek marjlı arabalara olan talebin artması şirketin bilançosunu olumlu etkiledi.

Volkswagen, geçen yıl 10,97 milyon araç sattığını ve bu yılda güçlükle piyasa koşullarından ötürü geçen yılla birebir seviyede kalmasını beklediğini de bildirdi.

Alman üretici, yıllık temettü ödemesini yüzde 35 artışla pay başına 4,8 eurodan 6,50 euroya yükseltti.