Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ait motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna nazaran, ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı yekun taşıt sayısı, geçen yılın tıpkı ayına nazaran yüzde 1,4 artışla 22 milyon 922 bin 164’ten 23 milyon 245 bin 409’a yükseldi. Bunların yüzde 54,1’i araba, yüzde 16,4’ü kamyonet, yüzde 14,4’ü motosiklet, yüzde 8,2’si traktör, yüzde 3,6’sı kamyon, yüzde 2,1’i minibüs, yüzde 0,9’u otobüs, yüzde 0,3’ü şahsi maksatlı taşıtlardan oluştu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan yekun taşıt sayısı 94 bin 540 olarak gerçekleşti. Söz konusu taşıtlar içinde araba yüzde 69,8 ile birinci sırada mahal aldı. Arabası, yüzde 16,4 ile kamyonet, yüzde 6,7 ile motosiklet, yüzde 3 ile traktör, yüzde 1,9 ile kamyon, yüzde 1,2 ile minibüs, yüzde 0,7 ile otobüs ve yüzde 0,3 ile kişisel emelli taşıtlar izledi.

Kelam konusu periyotta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir evvelki aya nazaran yüzde 48,8 arttı. Bu artış kişisel maksatlı taşıtlarda yüzde 134,8, kamyonette yüzde 98,9, kamyonda yüzde 87,2, arabada yüzde 58, otobüste yüzde 30,6, minibüste yüzde 24,6 olarak gerçekleşti. Ocakta traktör kaydında yüzde 32 ve motosiklette yüzde 13,9 azalma oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ocakta geçen yılın birebir ayına nazaran yüzde 42,2 arttı. Bu artış özel maksatlı taşıtlarda yüzde 138,3, traktörde yüzde 85,9, arabada yüzde 48,6, minibüste yüzde 45, kamyonette yüzde 33,1, kamyonda yüzde 26,3, otobüste yüzde 7,6, motosiklette yüzde 5,7 olarak hesaplandı.

Ocakta 94 bin 540 taşıtın trafiğe kaydı gerçekleştirilirken, 5 bin 233 taşıtın trafikten kaydı silindi. Böylelikle trafikteki yekun taşıt sayısı 89 bin 307 arttı.

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Devri yapılan yekun 856 bin 697 taşıtın yüzde 73,4’ünü araba, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 3’ünü traktör, yüzde 2,8’ini motosiklet, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 1,9’unu kamyon, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,1’ini şahsi emelli taşıtlar oluşturdu.

Ocakta trafiğe kaydı yapılan arabaların yüzde 18,4’ü Fiat, yüzde 16,8’i Renault, yüzde 9,2’si Dacia, yüzde 9’u Volkswagen, yüzde 6,1’i Peugeot, yüzde 5,2’si Toyota, yüzde 4,7’si Hyundai, yüzde 4’ü Opel, yüzde 4’ü Honda, yüzde 3,8’i Ford, yüzde 3,4’ü Skoda, yüzde 2,5’i Citroen, yüzde 2’si Nissan, yüzde 1,9’u BMW, yüzde 1,3’ü Kia ve yüzde 7,7’si gayri markalardan oluştu.

Laf konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 66 bin arabanın yüzde 45,8’i dizel, yüzde 43,9’u benzinli, yüzde 8,1’i LPG yakıtlı, yüzde 2,2’si elektrikli yahut hibrit olarak kayıtlara geçti.

Ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 567 bin 543 arabanın ise yüzde 38,2’sinin dizel, yüzde 37,2’sinin LPG’li, yüzde 24,2’sinin benzinli, yüzde 0,1’inin elektrikli yahut hibrit olduğu görüldü. Arabaların yüzde 0,3’ünün ise yakıt tipi bilinmiyor.

Trafiğe kayıtlı arabaların yüzde 28,6’sının 1501-1600, yüzde 28,2’sinin 1401-1500, yüzde 22’sinin 1300 ve altı, yüzde 16,3’ünün 1301-1400, yüzde 3,9’unun 1601-2000, yüzde 1’inin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olması dikkati çekti.

Kaydı yapılan arabaların yüzde 55,8’inin beyaz, yüzde 22,4’ünün gri, yüzde 6,6’sının al, yüzde 5,4’ünün siyah, yüzde 5,4’ünün mavi olduğu görülürken, yüzde 4,4’ü öbür renklerden oluştu.