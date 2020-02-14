“Enyaq” kelimesi, İrlandaca “yaşam kaynağı” anlamına gelen “Enya” adından türetildi. Sondaki “Q” harfi ise Sokda markanın diğer SUV modelleri olan Kamiq, Karoq ve Kodiaq’la uyumlu olması için eklendi.

2020 Skoda Enyaq’ın detayları ile ilgili henüz bir bilgi yok. Ancak modelin tasarım olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan Vision iV konseptinden izler taşıması bekleniyor. Volkswagen ID.4 ile aynı güç ünitesine sahip olması beklenen otomobilin, toplamda 302 beygir güç üreten iki elektrik motoru, üç farklı lityum iyon batarya seçeneği ve 500 km’ye kadar sürüş menzili sunması muhtemel.

Elektrikli araç teknolojilerinin de dahil olduğu yeni teknolojilere 2 milyar euro yatırım yapmaya hazırlanan Skoda, 2022 yılının sonuna kadar en az 10 tane elektrikli araç piyasaya sürecek. Çekyalı üretici, 2025 yılına gelindiğinde tamamen elektrikli ve plug-in hibrit modellerin toplam satışlarda yüzde 25 paya sahip olmasını hedefliyor.