İspanya’nın Barselona kentinde bulunan Martorell’deki SEAT üretim merkezi, daha sürdürülebilir, dijitalleştirilmiş, akıllı bir fabrika haline gelme amacına yanlışsız ilerleme kaydediyor. Bu kapsamda 8 kişisiz taşıma aracı, fabrikanın dış ortamında çalışmaya başladı. Fabrikada hali hazırda iç mekanlarda 200’den ziyade kişisiz taşıma aracı vazife yapıyor, lakin bu araçlar manyetik bantlar vasıtasıyla yönlendirme sistemiyle çalışıyor. Yeni kullanılmaya başlayan kişisiz araçlar ise, 4G ile otomatik yönlendirmeli halde hareket ediyor.

Her dış mekan araç ve vagonları maksimum 10 ton taşıma kapasitesiyle 25 metrelik bir konvoy oluşturabiliyor ve 3,5 kilometre uzunluğunda bir rotada hareket edebiliyor. Navigasyon sayesinde bu araçlar, manyetik bant yahut tellerle yönlendirilmediği için bakım masrafları azalıyor, evvelden bir heyetim gerekmiyor ve yeni rotalara çok kolay adapte olabiliyorlar.

Bu teslimatlar şimdiye kadar bir kamyon yahut traktör kullanılarak gerçekleştiği için, dış mekan araç filosu her yıl 1,5 ton CO2 ’nin azalmasına imkan tanıyor. Bu araçların tasarrufu teslimatları daha tesirli ve az maliyetli hale getirirken, fabrika içindeki araç trafiğinde olduğu üzere hem başlangıç hem de varış noktalarında yığılmayı azaltıyor.