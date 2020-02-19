Corona virüsü (Covid-19) salgını telaşlarının azalmasıyla, General Motors Co., Fiat Chrysler Automobiles N.V. ve Toyota Motor Corp. arka arda, daha evvel salgın nedeniyle ara verdikleri üretimi yine başlattıklarını açıkladılar.

Fiat, Çin’deki iki fabrikasından birinde üretimin .başladığını, ikincisinde de çok yakında başlayacağını açıkladı. Toyota’nın fabrikalarında da üretim bu hafta tek vardiya sistemiyle üretime başladı. General Motors’un bir sözcüsü de, şirketin Çin’deki 15 fabrikasında üretimin tekrar başlatılması için çalışmaların başladığını açıkladı.

Audi AG firmasıandan yapılan açıklamada da Çin’de üretime tekrar başlatıldığı belirtildi.

PALADYUM REKORDA

Otomotiv firmaları yine başlama kararı alınca, paladyum fiyatları ons başına 2 bin 681.96 dolar ile tüm devirlerin rekor seviyelerine yükseldi.

Paladyum ve onun konjen platininin yarısından ziyadesi katalitik konvertörlerde kullanılıyor ve bu da araba egzozundaki (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot dioksit ) zararlı gazların yüzde 90’ını daha az zararlı unsurlara dönüştürüyor (azot, karbon dioksit ve su buharı). Paladyum ayrıyeten elektronik, dişçilik, ilaç, hidrojen arıtma, kimyasal pratikler, yeraltı suyu arıtımı, beyaz altın üretimi ve mücevherlerde de kullanılıyor.

“İKİ HAFTALIK STOK KALDI LAKIN SONRASI BELİRSİZ”

İngiltere’nin en büyük otomotiv üreticisi olan Jaguar Land Rover’ın CEO’su Ralf Speth’den Çin’de devam eden Corono virüs salgını ile ilgili değerli bir açıklama geldi. İngiltere’deki üretimi devam ettirebilmek için Çin’den iki hafta daha otomotiv modül tedariği sağlayabileceklerini söz eden Speth, sonrasını ise öngöremediklerini belirtti.