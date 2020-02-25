Son periyotlarda eski CEO’su Carlos Ghosn ile gündeme gelen Nissan bu süreci arkada bırakarak yeni modelleriyle gündemde konum almayı amaçlıyor.

Japonya merkezli firmanın en kıymetli gündem unsurlarından biri de yenilenmesi beklenen Qashqai modeli.

Otomotivde yaşanan elektrik dönüşümünü modellerine yansıtmayı hedefleyen Nissan’da, dizel motorun seçenekler arasında çıkarılması kelam konusu olabilir.

AutoExpress’in haberine nazaran, şu anda Renault-Nissan İttifakı’nın 1,5 ve 1,6 litrelik dizel motorlarının noktasını elektrikli seçeneklerin alacağını yazdı. Bunlardan biri Nissan’ın ePower teknolojisine sahip olacak ve gayrısının İttifak’ın son ortağı olan Mitsubishi’den bir plug-in hibrit sistem olması bekleniyor.

TAM ELEKTRİKLİ VERSİYON DÜŞÜNÜLMÜYOR

Mevzuyla ilgili AutoExpress’e açıklamalarda bulunan markanın Avrupa Eser ve Planlama Sorumlusu Ponz Pandikuthira Japon araba üreticisinin güç aktarma organlarını daha da geliştirmesi gerektiğini söyledi. Pandikuthira, “Avrupa pazarı için ePower teknolojisine yatırım yapıyor ve öne çıkartıyoruz. Sistemi Japonya’daki versiyonlardan ayıran ise sürat limitleri olacak. Japonya’da 80 ile 105 kilometre aralığında olan sürüş suratları Avrupa’da 129 ile 137 km/s aralığında. Böylesi süratlerde bataryanın istikrarlı tasarrufu ve verimliliği için içten yanmalı ünitenin çok âlâ konfügre edilmesi gerekiyor” sözlerini kullandı.

Bu açıklamalara nazaran tam elektrikli bir versiyonun gelmesi beklenmiyor. Bu sistemin daha hususî bir versiyona saklandığı ve bunun habercisinin de geçtiğimiz yıl tanıtılan Ariya Concept olduğu belirtiliyor.