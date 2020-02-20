Abonelikle araba kullanma sistemi ABD de yaygınlaşmaya devam ediyor.

Lexus, Audi, Volvo ve Mercedes-Benz’den sonra Japonya merkezli otomotiv devi Nissan da abonelik sistemini duyurdu.

Nissan Switch ismi verilen abonelik sistemine kaydolan sürücüler istedikleri Nissan araca binecek. Şirket Nissan Switch programında olağan ve premium olarak iki farklı üyeliğin bulunacağını söyledi. Üyeliklerin fiyatı ise 699 dolar ve 899 dolar olacak.

KAYIT DA FIYATLI

Başkaca 495 dolarlık programa kayıt fiyatı de bulunuyor. Şirket bu fiyatın teslimat, paklık, sigorta, yol yardımı ve sistemli bakım masrafları karşıladığını aktardı.

Tatbike üzerinden kullanılacak programda müşteriler istedikleri aracı ayırtacak. Daha sonra Switch vazifelileri aracı, müşterinin istediği lokasyona bırakacak. Şayet müşteri isterse bir sonraki gün sair bir aracı sürebilecek.

SİSTEMDE HANGİ MODELLER VAR?

Sıradan üyelikte Altima sedan, Rogue crossover, Pathfinder ve Frontier modellerinin olacağı premium da ise Maxima sedan, Murano, Armada, 370Z coupe ve Armada SUV üzere araçların da bulunacağı belirtildi.

Ayrıyeten Nissan’ın elektrikli modelleri Nissan Leaf Plus, Titan pickup ve GT-R da sisteme dahil araç modelleri arasında mekan alıyor.

ABD’nin Texas eyaletinin Houston kenti pratik için pilot nahiye olarak seçildi.

Nissan’dan yapılan açıklamada, “Arabanızı değiştirmek televizyondan program değiştirmek kadar kolay olacak” tabirleri kullanıldı.

ABONELİK YAYGINLAŞIYOR

Araba şirketleri abonelik sistemine yatırımlara devam ediyor. ABD’de Porsche, Cadillac ve Jaguar da bu modele geçmiş durumda. Memlekette tıpkı devirde büyük araba kiralama şirketleri Hertz ve Enterprise üzere kurumlar da abonelik sistemine girmeye çalışıyor.

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