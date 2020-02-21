Yakın Şark Üniversitesi (YDÜ) Ar-Ge ekipleri ile Otomotiv Mühendisliği Kısmı tarafından uzun yıllar süren çalışmalar sonucu ortaya çıkan, 2016’de prototip üretimi tamamlanan KKTC’nin yerli ve elektrikli otomobili ‘GÜNSEL’in birinci modeli ‘B9’ ile 2. modeli SUV tipi ‘J9’un tanıtımı yapıldı.

Girne’de bir otelde düzenlenen programa, Başbakan Tatar’ın yanı sıra, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC’nin 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Mütevelli Heyeti Lideri Doç. Dr. İrfan Günsel ve ailesi, yerli ve yabancı iş kişisi ile çok sayıda davetli katıldı.

Tanıtım programı, “GÜNSEL”in tanıtım medyası ve İrfan Günsel’in aracın teknik özelliklerini anlattığı sunumla başladı.

Başbakan Tatar, burada yaptığı konuşmada “KKTC ismine sevindirici bir vakaya tanıklık ediyoruz ve bu hoşluğu ortaya koyanları tebrik etmek istiyorum” dedi.

YDÜ ailesinin başarılı, çalışkan ve yetenekli olduğunu belirten Tatar, hep birlikte KKTC’nin başarılarına imza attıklarını söyledi.

Başbakan Tatar, “Doğu Akdeniz’de, Mavi Vatan’da KKTC ile çok aksilikler konuşulmaktadır. Bu muvaffakiyet hikayesi, bütün konuşanları mahcup etmektedir. Zira biz başarılıyız, devletimize sahip çıkan ve devletimizi yücelten, başarılı bir milletin evlatlarıyız.” diye konuştu.

“MUTLULUK DUYUYORUZ”

Büyükelçi Başçeri, YDÜ ve Günsel ailesinin KKTC’ye kazandırdığı muvaffakiyet hikayesinde emeği geçen herkesi kutladı.

Yerküre otomotiv endüstrisinin büyük bir yol ayrımında olduğuna dikkati çeken Başçeri, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Aralık 2019’da Türkiye’nin Arabası Teşebbüs Kümesi’nin üzerinde çalıştığı, yerli arabanın (TOGG) tanıtımında da yaptığı konuşmada söz ettiği üzere, şu an bu yarışta herkes eşit şartlarda” dedi.

Elektrikli otonom ve ağ temaslı teknolojilerin liderliğinde yeni üretilen modellerin yavaş yavaş ortaya çıktığını aktaran Başçeri, “Bu manada birebir gayretin GÜNSEL markası çerçevesinde ortaya konulduğunu görmekten memnunluk duyuyoruz” diye konuştu.

Kelam konusu marka için gösterilen kararlılığının KKTC’de Ar-Ge ekosisteminin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesinde bir fırsat olacağına işaret eden Başçeri, bunun birden fazla firmaya da ilham vereceğini söyledi.

Başçeri, teknoparklarda Ar-Ge ve inovasyon ortamında yapılacak çalışmalarla üretimin, KKTC’nin geleceğinin temel taşlarını oluşturacağını tabir ederek, bu gayretin her türlü politik pürüzlere karşın tüm kısıtlamaraları ortadan kaldıracağını vurguladı.

“BU GURUR, BU OTOMOBIL BİZİM”

YDÜ Mütevelli Heyeti Lideri Günsel, yerli otomobilin ülke için büyük bir dönüm noktası olacağını belirterek, kelam konusu markanın heyecanını daima birlikte yaşadıklarını söyledi.

“GÜNSEL”in KKTC’nin her bir bireyinin gurur duyması gereken bir girişim olduğuna belirten İrfan Günsel, “Bu gurur, bu otomobil bizim. Bu gurur, bu otomobil sizin” dedi.

Konuşmaların akabinde görücüye çıkan ‘GÜNSEL’in seri üretimi ise 2021’de başlayacak.

YERLİ ARABANIN TASARIM BELGESELİ YAYINLANDI