Yolsuzluk savları nedeniyle konut mahpusunda tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan’a kaçan Nissan Motor eski Yöneticisi Carlos Ghosn ile ilgili Japonya’dan yeni adım geldi. Japonya Adalet Bakanı Masako Mori, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya Adalet Bakanı Yardımcısı Hiroyuki Yoshiie’nin Ghosn konusunda muhataplarıyla görüşmek üzere Lübnan’a gideceğini söyledi. Lübnan Adalet Bakanı Marie-Claude Najm ile görüşmesi beklenen Yoshiie’nin, Ghosn’un Japonya’da yargı önüne çıkarılması konusundaki taleplerini yinelemesi bekleniyor.

FİRAR ETMİŞTİ

2018’de hakkındaki finansal usulsüzlük savları nedeniyle tutuklanan Ghosn, geçen yıl Nisan ayında yurt dışı çıkış yasağını da içeren murakabe önlemleri ile konut hapsine alınmış, yasa dışı yollardan ülkeyi terk ederek Japonya ve yerküre kamuoyunu şoke etmişti. Firarının akabinde Lübnan’a sığınan Ghosn, hakkındaki tezleri reddederek “Adaletten değil, adaletsizlik ve siyasi zulümden kaçtım” tabirlerini kullanmıştı.