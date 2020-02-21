Renault kümesinin sahibi olduğu ekonomik araç markası Dacia elektrikli yarışına katılıyor.

Şirketten yapılan açıklamada büsbütün elektrikli bütçe dostu bir araç üretilecek. Şirketin yeni aracını 3 Mart’ta Cenevre’deki araba fuarında tanıtacağı öğrenildi.

MUADİLİ ÇİN’DE

Aracın Renault’un Çin’de ürettiği ve yalnızca orada sattığı City K-ZE modeliyle misal olacağı söz edildi. Renault K-ZE’yi Çin’de teşviklerle bir arada 8 bin euroya satıyor.

Renault K-ZE'nin içi

Dacia üreteceği elektrikli aracın kent ulaşımı için tasarlandığını belirtiyor. Elektrikli arabanın 2021-2022 yıllarında piyasaya çıkması planlanıyor.

Dacia’nın üreteceği elektrikli aracın muadili City K-ZE’nin 240 kilometre menzili bulunuyor.

RENAULT’UN UCUZ ELEKTRİKLİ HAYALİ

Dacia başkanları Renault Zoe’den daha ucuz bir elektrikli model üzerine çalıştıklarını duyurmuştu. Zoe’nin Avrupa’daki satış fiyatı 24 bin euro civarında. Eski Renault CEO’su Thierry Bollore, Renault’un garpta piyasaya süreceği aracın 10 bin euroya satmayı hedeflediklerini aktarmıştı.

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