Avrupa otomotiv pazarı, 2020 yılı ocak ayında yüzde 7,7 daralırken, satışlar 1 milyon 321 bin 837’ye geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nce (ODD) Avrupa otomotiv pazarının 2020 yılı ocak ayı doneleri yayımlandı.

Buna nazaran, AB (28) ve EFTA devletleri yekununa bakıldığında otomotiv pazarı 2020 Ocak ayında yüzde 7,7 azalarak, 1 milyon 321 bin 837 seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının birebir ayında 1 milyon 432 bin 511 yekun adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA devletleri yekununa nazaran 2020 Ocak ayında yüzde 22,2 ile İsveç, yüzde 15 ile İzlanda ve Polonya’da düşüş yaşandı. 2020 yılının birebir ayında satışlarını en çok artıran birinci üç pazar sıralamasında Litvanya yüzde 19,1, Yunanistan yüzde 5,7 ve Norveç yüzde 5,2 orantılarıyla yan aldı. 2020 Ocak ayında Türkiye, yüzde 88,8 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 10. memleket konumunda yan aldı.

1.1 MİLYONLUK PAZAR

AB (28) ve EFTA memleketleri yekununa nazaran araba pazarı 2020 Ocak ayında 2019 yılının birebir ayına nazaran yüzde 7,4 azaldı ve yekun 1 milyon 135 bin 116 adet seviyesine ulaşıldı. 2019 Ocak ayında 1 milyon 226 bin 202 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA memleketleri yekununa nazaran 2020 Ocak ayında geçen yılın birebir ayına nazaran en çokça düşüş sırasıyla yüzde 18 ile İsveç, yüzde 16,3 ile İzlanda ve yüzde 14,1 ile Polonya’da görüldü. 2020 Ocak ayında, 2019 Ocak ayına nazaran satışlarını en çok artıran birinci üç pazar sıralamasında ise Litvanya yüzde 35,1, Yunanistan ve Norveç yüzde 6,2 orantılarıyla bölge aldı.

2020 Ocak ayında Türkiye, yüzde 100,5 artış ile Avrupa araba satışları sıralamasında 11. oldu.

HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI DA GERİLEDİ

AB (28) ve EFTA devletleri yekununa nazaran hafif ticari araç pazarı 2020 Ocak ayında yüzde 7,8 daralarak, 154 bin 647 adede düştü. 2019 Ocak ayında 167 bin 758 adet satış gerçekleşmişti.

2020 Ocak ayında en ziyade düşüş yüzde 57,5 ile İsveç, yüzde 25,2 ile Letonya ve yüzde 25 ile Çekya’da yaşandı. Satışlarını en çok artıran birinci üç pazar sıralamasında Lüksemburg yüzde 6,3, İngiltere yüzde 5,9 ve Belçika yüzde 2,3 orantılarıyla bölge aldı. 2020 Ocak ayında Türkiye, yüzde 54,9 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 9. sırada nokta aldı.

NEMA İNDİRİMİ OTOMOTİVE UMUT OLDU