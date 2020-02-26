TÜVTÜRK Türkiye genelindeki araç sahiplerinin, araç muayene hizmeti ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Araçların periyodik bakımının aksatılmaması ve araç muayenesinin de hengamında yapılmasının, trafik güvenliği için hayati değere sahip olduğunu belirten TÜVTÜRK, araç sahipleri tarafından kendilerine en çok iletilen sorulardan olan “Araç muayene gecikme bedeli nasıl hesaplanır” sorusunu yanıtladı.

GECİKİLEN HER AY İÇİN MUAYENE ECRI %5 ZIYADESI İLE ALINIYOR

Aracın muayene muteberlik müddeti dolduktan sonra muayeneye götürülmesi sonucu, muayene bedeli dışında geç kalınan her ay için muayene fiyatı yüzde 5 ziyadesi ile öğrenim ediliyor. Örneğin, muayene tarihi 3 ay geçmiş bir araç, istasyona geldiğinde geç kaldığı her ay için muayene fiyatını yüzde 5 ziyadesi ile ödüyor ve yekun ödeyeceği bedel muayene fiyatının yüzde 15 ziyadesi oluyor. Çokça alınan bedel muayene fiyatının yüzde 5’inin 3 ile çarpılmasıyla hesaplanıyor. Müddet hesaplanırken de gün değil gecikilen ay dikkate alınıyor. Öğrenim edilen ziyade fiyatların tamamı, Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığı’na aktarılıyor.

MUAYENE MUTEBERLIK TARİHİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Araç sahipleri, muayene vadesinin geçerliliğinin ne vakit biteceğini farklı yollar ile öğrenebiliyor. Sıfır araç sahipleri, muayene müddetlerini tescil dokümanında yazan “ilk muayene muteberlik süresi” tarihinden denetim edebiliyor. Sair araçlar için ise, araç muayene raporunda muayene muteberlik tarih malumatı konum alıyor. Son araç muayene raporu elinde bulunmayan araç sahipleri ise e-devlet’e girerek son araç muayene raporuna ulaşabiliyor.

Gecikme bedelleri https://www.tuvturk.com.tr/gecikme-bedeli.aspx internet adresinden hesaplanabiliyor.