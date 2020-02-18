Avrupa Birliği (AB) araba pazarında yekun satışlar, ocakta 2019’un tıpkı periyoduna nazaran yüzde 7,5 düşerek 956 bin 779 adet oldu.

Avrupa Araba Üreticileri Birliği (ACEA), ocak ayına ait yeni araba tescil olgularını açıkladı.

Buna nazaran, AB’de yeni araba satışları, ocak ayında 2019’un tıpkı periyoduna nazaran yüzde 7,5 azalarak 956 bin 779’a indi.

ACEA, yeni araba tescillerindeki düşüşü birtakım AB üyesi memleketlerin 2020 yılı vergilendirme sistemlerinde değişikliğe gitmelerine, global iktisattaki zayıflamaya ve İngiltere’nin AB’den ayrılmasına bağladı.

AB üyesi 28 memleket arasında ocak ayında en çokça yeni araba Almanya’da trafiğe çıktı. Bu devirde Almanya’da 246 bin 300, İtalya’da 155 bin 528, Fransa’da 134 bin 229 ve İspanya’da 86 bin 443 yeni araba trafiğe tescil edildi.

Üreticilere nazaran, ocak ayında AB’de en çokça yeni araba satışını 254 bin 872 ile VW Kümesi gerçekleştirdi. AB’deki yeni araçlarda VW Grubu’nu, PSA Öbeği izledi. Öbeğin markaları yekun 158 bin 719 araba sattı. Renault Kümesi ise 91 bin 912 yeni arabayla 3’üncü sırada nokta aldı.